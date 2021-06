Lecce, colpiscono un ragazzino con una sedia: «Hai urtato il mio regalo». Nei guai due fratelli

Lesioni personali aggravate e violenza privata: dovranno rispondere di questi reati due fratelli di Lecce che hanno aggredito un minorenne, in un bar vicino a Porta San Biagio. L'aggressione è peraltro avvenuta davanti a testimoni, senza che nessuno intervenisse: il ragazzino è stato costretto a chiamare da solo la Polizia e i due fratelli sono stati individuati e denunciati dagli agenti delle Volanti. Per il più grande di loro, già noto e sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per una rapina commessa l’estate scorsa a San Cataldo, sono scattati i domiciliari.

La violenza davanti a testimoni

Nei guai sono finiti Patrick Intrepido, leccese di 20 anni, e il fratello diciottenne: sarebbero stati loro, il 13 giugno scorso, ad aggredire un minorenne “reo”, a loro dire, di aver urtato la busta contenente un regalo con lo zaino che portava in spalla. Dopo le offese, il 20enne è passato alle mani, tirando al ragazzino un violento schiaffo e visto che il minore tentava di difendersi, è stato aggredito alle spalle dal fratello 18enne di Intrepido, che lo ha scaraventato per terra e colpito poi con una delle sedie del bar.

Trovatosi isolato e senza aiuto, il minore ha chiamato il 113 e poi ha raggiunto da solo il Pronto soccorso dell'ospedale di Lecce, dove gli hanno riscontrato ferite guaribili in dieci giorni.