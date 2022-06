Lecce, colpi di pistola contro un'auto al rione San Pio: è mistero

Colpi d'arma da fuoco contro un'auto al rione San Pio di Lecce: ignoti hanno esploso tre colpi di pistola contro una Mercedes bianca parcheggiata lungo via delle Anime. Le esplosioni sono state avvertite in tutto l'isolato. Sul posto - allertate dai residenti della zona - le pattuglie della sezione Volanti della Polizia, che stanno provvedendo ai rilievi del caso e che si occuperanno delle indagini per risalire all'autore del gesto intimidatorio.

Notizia in aggiornamento.