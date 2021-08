Lecce, la colonna di Sant'Oronzo troneggia sulla piazza: lo splendore dopo il restauro

Uno dei gioielli simbolo di Lecce torna a splendere. Sono terminati i lavori di restauro conservativo alla colonna di piazza Sant’Oronzo. Lo smontaggio dei ponteggi è terminato e la colonna, senza la statua del santo, torna a splendere nel salotto della città.

Le foto

La colonna è stata restaurata dalla ditta Emilio Colaci. A raccontarne la bellezza Le mie riprese vogliono metterne in luce la bellezza e la colorazione differente che assume a contatto con i raggi di sole. Alta circa 29 metri, venne eretta utilizzando i rocchi crollati dello stelo marmoreo di una delle due colonne romane che erano poste al termine della Via Appia a Brindisi. I lavori, iniziati nel 1666 furono ben presto sospesi a causa della mancanza di fondi. Ripresi nel 1681 furono ultimati cinque anni dopo, guidati dall'architetto leccese Giuseppe Zimbalo, il quale costruì il basamento in pietra animato da balaustre e statue e rastremò i rocchi i quali risultavano scheggiati a causa del crollo. Anche il capitello adoperato fu quello dell'antica colonna romana.