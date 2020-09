Ex Agip, allontanato il clochard che viveva nella stazione di servizio ai piedi dell'Obelisco

Ultimo aggiornamento: 09:05

Aveva scelto l'ex stazione Agip come sua dimora. Ma non poteva immaginare che in una mattinata di settembre a svegliarlo non sarebbe stato il trambusto delle auto, ma i vigili urbani. Gli agenti hanno "bussato" alla porta della sua "abitazione" e gli hanno chiesto di lasciarla.E' accaduto questa mattina ad un senza fissa dimora che da tempo ormai aveva fatto casa nell'ex stazione di servizio ai piedi dell'Obelisco a Lecce . L'uomo aveva sistemato una rete con un materasso, coperto da un piumone. Il resto, cibo, acqua, lasciato al buon cuore di chi lo aiutava o gli regalava qualche spicciolo. Chi vive in zona lo conosce e sa che al mattino l'uomo lasciava la sua "casa" per andare a cercare un po' di fortuna in altre zone della città.Ma da oggi il clochard avrà una nuova casa: sarà accolto in uno de centri che accolgono i senza fissa dimora dovrà un letto in cui dormire, doccia e pasti caldi.