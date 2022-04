Lecce, una città in trepidazione: bandiere e tifosi per le vie del centro. L'attesa della sfida con il Pisa

Se non fosse per i tanti turisti, molti stranieri, questa mattina il centro di Lecce sarebbe una grande sala d'attesa. Non si parla d'altro che di Lecce-Pisa. Un'intera città paralizzata, che aspetta la partita che può valere la Serie A o quantomeno un passo importante e deciso verso la direzione sperata. Saranno oltre 25.000 gli spettatori allo stadio Via del Mare (calcio d'inizio ore 15, ndr), per un tutto esaurito che già rappresenta il record stagionale per il campionato di Serie B. La gara contro il Pisa vale tantissimo, la corsa al biglietto è durata pochi giorni. Al momento si registrano ancora pochi tagliandi disponibili in Curva Sud inferiore, ancora acquistabili, ma si tratta davvero di una manciata di biglietti.

Una città in attesa

Chi non ne possiede una, stamattina ha fatto la corsa per comprare una sciarpa giallorossa. "Se non le vendiamo oggi, quando?", ci racconta un edicolante del centro. I tifosi che hanno deciso di passare da Piazza Sant'Oronzo o da Piazza Mazzini per poi andare allo stadio attorno all'ora di pranzo, si mischiano con i numerosi turisti. Come riconoscerli? Chi non viene da fuori, ha un vessillo giallorosso e parla del Lecce. L'attesa è quella del grande evento, anche se non potrebbe avvenire oggi la promozione aritmetica in Serie A per la squadra allenata da Marco Baroni. Tante famiglie, con le magliette giallorosse, anche diversi bambini in giro e la zona del Via del Mare si è già movimentata tra venditori ambulanti e furgoncini per il pranzo.

Allo stadio in pullman

E' stato riattivato da Comune ed Sgm il servizio straordinario di trasporto pubblico “Allo stadio in Bus”. Il fine dell’iniziativa è consentire a tanti tifosi leccesi e salentini di raggiungere lo stadio lasciando l’auto a casa o parcheggiando in zone della città diverse dal quartiere Stadio, ridurre il traffico veicolare e il rischio di ingorghi.

Autobus con frequenza ogni 10 minuti si dirigeranno verso lo stadio transitando dalle fermate Libertà-S. Elia, Imperatore Adriano-Gobetti, De Pietro, Porta Napoli, Porta Rudiae, Gallipoli Museo, Piazza Italia, Battisti. Il servizio sarà attivo da 3 ore prima dell'inizio delle partite e nelle ore successive al termine degli incontri. Il costo del biglietto è di 1 euro, 1,50 euro se si sceglie di farlo a bordo del mezzo.

Il percorso seguito dai mezzi sarà Viale della Libertà, Via del Mare, Via Imperatore Adriano, Via Garibaldi, Viale De Pietro, Viale dell'Università, Viale Gallipoli, Viale Otranto, Via Cavallotti, Via Imperatore Adriano, Via del Mare, Viale della Libertà.