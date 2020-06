Torna il cinema all'aperto nel chiostro dei Teatini: «Rassegna dal 15 giugno»

“Buio in sala, luce alle idee!” è il titolo della rassegna di cinema d'autore all'aperto che si svolgerà a Lecce dal 15 giugno al 15 luglio. Torna, dunque, l'appuntamento con il cinema nel chiostro dei Teatini, già rodato negli ultimi due anni e che ha riscosso grande successo.

«Quest’anno - ha scritto su Facebook il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini - l’appuntamento estivo con il cinema d’autore nel chiostro dei Teatini è stato in forse per ovvie ragioni. Ma oggi posso annunciare con soddisfazione che ce l’abbiamo fatta. Da lunedì 15 giugno e fino al 15 luglio, ogni giorno potremo ritrovarci insieme, sotto le stelle, in uno dei più luoghi più suggestivi del centro storico della città, a guardare un bel film. Ovviamente lo faremo in sicurezza, più distanziati rispetto agli anni passati (lo spazio non manca), nel rispetto delle norme vigenti».

Dunque cambierà la sistemazione delle sedie disponibili, ma l'evento si terrà. Nelle prossime ore, lo staff del Db D’Essai – che, come negli anni passati, curerà il programma – «diffonderà le modalità di prenotazione e accesso al chiostro e il calendario dei film della rassegna».

