Incidente in città, ciclista travolto da un'auto mentre attraversa

Travolto da un’auto mentre attraversava, in sella alla sua bicicletta, l’incrocio di via Imperatore Adriano. Fortunatamente non è grave il 41enne marocchino che intorno alle 21.30 è stato investito da una Toyota Yaris condotta da una donna, una leccese di 45 anni. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Gobetti. La dinamica è al vaglio della polizia, intervenuta sul posto con una volante.L’impatto, in ogni caso, sarebbe avvenuto proprio all’incrocio e sarebbe stato violento, sebbene poi le conseguenze non si sono rivelate gravi. Sul posto è giunta anche un’ambulanza: i sanitari hanno medicato il 41enne, mentre sulla donna gli agenti hanno avviato tutti gli accertamenti del caso, per verificarne lo stato psico-fisico.