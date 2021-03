Taranto chiude, Lecce resta aperta. Ma il sindaco invita alla prudenza: «Controlli rafforzati, non venite in centro»

Lecce lascia aperti i parchi, non tocca le attività commerciali e, per ora, fa leva sull'ordinanza regionale che vieta lo stazionamento all'aperto fuori dagli esercizi commerciali e l'asporto di bevande dopo le 18. La stretta annunciata dal sindaco Carlo Salvemini, dunque, al momento è congelata: il primo cittadino leccese invita, però, i residenti dei paesi limitrofi a evitare il centro durante il fine settimana e annuncia rigidi e serrati controlli nelle piazzette e nei luoghi nevralgici dello shopping e della movida.

Una linea diversa da quella assunta, nel Salento, dai sindaci di Cavallino - dove sono state chiuse le piazze - e Copertino, che ha vietato l'accesso al centro storico, e fuori provincia dal sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che ha preferito la linea di una maggiore prudenza varando un provvedimento che, entrato in vigore ieri, resterà valido fino al 28 marzo, prevedendo alcune restrizioni che integrano quanto disposto dal Dpcm del 2 marzo scorso. Il provvedimento di Melucci dispone il divieto di consumazione di alimenti e bevande su suolo pubblico dalle 18 alle 5 del giorno successivo. Nella stessa fascia oraria vige il divieto di asporto di bevande alcoliche da tutti gli esercizi di ristorazione e affini. L’ordinanza prevede anche la chiusura dei distributori automatici di alimenti e bevande (i cosiddetti H24), sempre dalle 18 alle 5 del giorno successivo. Vengono sospesi anche i mercati settimanali su area pubblica allestiti di domenica o nei giorni festivi. Ogni sabato, domenica e giorni festivi, invece, è stata disposta la chiusura dei cimiteri cittadini. Dalle 18 alle 5 del giorno successivo, inoltre, saranno chiusi parchi e giardini pubblici e ogni venerdì, sabato e domenica, sempre dalle 18 alle 5 del giorno successivo è previsto il divieto di stazionamento in via D'Aquino, via Di Palma, via Regina Margherita, viale Liguria, corso Vittorio Emanuele II (Talsano) e in piazza Garibaldi, piazza Giovanni XXIII, piazza della Vittoria, piazza Maria Immacolata, piazza Bettolo, piazzale Bestat, piazza Medaglie d'Oro, piazza Sicilia, piazza Masaccio, piazza Lo Jucco e piazza Spina.

A Lecce, il sindaco Salvemini annuncia che, «d'intesa col questore, da questo fine settimana verranno organizzati servizi interforze per verificare osservanza di queste disposizioni, principalmente nelle zone individuate come maggiormente sensibili. Chiedo la collaborazioni di tutti. Non viene disposta al momento la chiusura di nessuna attività. Ma introdotta un ulteriore restrizione nelle nostra abitudini sociali: è il sacrificio che dobbiamo imporci per contenere il contagio». Nelle prossime ore è prevista una riunione fra tutte le autorità del territorio.