Lecce, a spasso tra chiese, musei e mostre: ecco cosa fare il 2 giugno

Un ponte all'insegna della cultura: a Lecce e dintorni pullulano le possibilità di circondarsi di bellezza e storia. Un'occasione importante, quella di oggi, per la ripartenza del turismo interno, ma soprattutto di quello esterno, che per il momento è caratterizzato per lo più da vacanzieri delle regioni limitrofe la Puglia. Stranieri ancora pochi, ma i segnali di alcune presenze ci sono già.

Le chiese



In queste ultime settimane, la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati