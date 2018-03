Centrodestra sempre più diviso. Marti: «Non sono il regista del Patto, ora ricostruiremo con la Lega»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

A Palazzo Carafa nascerà il gruppo consiliare della Lega. Il senatore Roberto Marti guarda al futuro annunciando che alle prossime «amministrative la Lega avrà un peso differente da quello avuto finora». Ma non sarà lui il candidato sindaco. Mentre chi si aspettava accuse contro i sui ormai ex consiglieri di Grande Lecce, Finamore, Calò e Gigante, è fuori strada. L’errore lo ha fatto il sindaco Salvemini a voler sottoscrivere un patto per la città con i consiglieri di centrodestra invece di andare avanti governando – «e glielo avremmo fatto fare» - anche con l’anatra zoppa. Perché la certezza è una sola: nessuno, nel centrodestra, voleva il commissariamento.«Ho sempre detto che non siamo gli uomini della ghigliottina. Abbiamo sempre lasciato libertà assoluta sia ai partiti politici che alle civiche di poter decidere e determinare quale potesse essere la soluzione migliore; non avevamo creato una distonia con il sindaco Salvemini anzi. Cosa non va? La brutta figura che Salvemini ha fatto agli occhi della città andando a siglare un accordo che lascia il tempo che trova, senza una data specifica, e che contiene dei punti che non rappresentano quelli di una lista che alle amministrative ha ottenuto l’11% a Lecce».Può essere riassunta così la conferenza stampa di ieri mattina del senatore della Lega Roberto Marti dopo la sottoscrizione del Patto della città da parte di tre dei 4 consiglieri della sua lista civica Grande Lecce in cui oggi resta solo Alberto Russi. Nessuna porta in faccia dunque ad Antonio Finamore, Paola Gigante e Laura Calò. Non parla di tradimento Marti, ma è solo rammaricato del fatto che non sia stato avvisato dell’accordo: «L’ho saputo venticinque minuti prima e solo perché ho avuto sentore che stesse succedendo qualcosa. Forse avrei potuto dire la mia, o avrei sottoposto il documento a tutto il centrodestra. Ma hanno deciso di firmare e così è stato».E a chi lo vorrebbe regista di tutta l’operazione risponde: «Secondo voi con il mio trascorso politico e il percorso fatto fin qui avrei mai potuto sottoscrivere un accordo con Salvemini? Cosa ne guadagnerei? Non c’era la necessità di una fuga accelerata che mettesse secondo lui al riparo l’amministrazione. Poteva dialogare e capire se c’erano le condizioni per andare avanti, non estrapolare tre consiglieri comunali: quello sì sarebbe stato un patto alla luce del sole».