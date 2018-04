Centrodestra diviso. Presidenze, la spunta il fronte del no

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il centrodestra ha deciso: non prenderà le presidenze delle commissioni come gli aveva proposto il capogruppo del Partito Democratico Antonio Rotundo. E domani tutti i gruppi consiliari presenteranno al presidente del consiglio Paolo Povero i nomi dei componenti delle commissioni: 5 per il centrosinistra allargato e 4 per il centrodestra.I gruppi di minoranza ieri pomeriggio si sono riuniti per discutere sulla proposta avanzata da Rotundo nella conferenza dei capigruppo che si era tenuta martedì pomeriggio. Tutti presenti, al netto di Attilio Monosi e Mauro Giliberti, assenti giustificati. Rotundo aveva proposto al centrodestra di trovare un punto di equilibrio sulle presidenze evitando che finissero tutte e nove in mano al governo cittadino. Un equilibrio politico che però non è stato accolto dai gruppi di minoranza che hanno avuto di che discutere. Due le linee che sono venute fuori nel pomeriggio di ieri - secondo i bene informati più per fair play politico che per convinzione - Per i capigruppo di Fratelli d’Italia, Michele Giordano e Forza Italia, Paride Mazzotta, l’offerta di Rotundo è da rifiutare senza indugi. Più moderato e possibilista sembra essere stato invece il consigliere Paolo Perrone (FdI) secondo cui invece si poteva ragionare sulla presidenza di almeno tre commissioni. Un ragionamento che avrebbe visto d’accordo anche il consigliere di Forza Italia Luciano Battista. Una posizione che, secondo qualcuno, puntava piuttosto a voler tutelare il lavoro svolto soprattutto dai giovani consiglieri che come presidenti hanno lavorato bene nelle commissioni. È il caso di Giorgio Pala e di Federica De Benedetto, ma anche del consigliere fittiano Andrea Guido anche se, quest’ultimo, aveva annunciato in consiglio comunale di volersi dimettere dalla presidenza così come Attilio Monosi.Alla fine l’ha spuntata il centrodestra più determinato quello che probabilmente non vuole prestare il fianco al governo cittadino che lasciando le presidenze al centrodestra avrebbe potuto aprire delle brecce nella controparte politica andando a minare il terreno del centrodestra che tutto sembra fuorché compatto. Tanto è vero che non si è riusciti nemmeno a trovare la quadra sulle presidenze delle due commissioni di controllo - quelle che spettano per statuto all’opposizione - tra chi vorrebbe lasciare spazio alle nuove leve, come De Benedetto e Pala e chi vorrebbe i consiglieri Guido e Luca Pasqualini perché più esperti.