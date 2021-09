Lecce, centro storico e zona Mazzini: una domenica senza auto. Orari e servizi

Prove di pedonalizzazione nel centro storico, ma non solo. Una domenica senza auto: per 8 ore stop alle vetture nell'area antica e anche intorno a piazza Mazzini, a Lecce.

Si intensificano nel fine settimana gli appuntamenti in programma per la Settimana europea della Mobilità sostenibile e c'è il conto alla rovescia per l'Eco-domenica: domani dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 la circolazione sarà interdetta nel centro storico a partire da via XXV luglio e attorno a piazza Mazzini nel perimetro compreso tra le via 95esimo Reggimento Fanteria (esclusa), via Zanardelli (esclusa), via Imperatore Adriano (esclusa) e via Cavallotti (escluso il primo tratto fino a via 95esimo Reggimento Fanteria).

Nell'orario delle limitazioni alla circolazione saranno attive due navette gratuite con frequenza 15 minuti da Foro Boario a via XXV luglio e da Settelacquare a Piazza Mazzini. Il provvedimento domenicale, pensato per difendere il centro dall'assalto delle vetture sensibilizzando i cittadini verso forme di mobilità alternative, si presenta come un assaggio della tanto attesa pedonalizzazione di via XXV luglio dove, nei prossimi mesi, l'asfalto lascerà il posto ai basoli storici. Il progetto, finanziato con fondi ministeriali, prevede una nuova pavimentazione di una parte di via XXV Luglio che diventerà pedonale e sarà inglobata nel centro storico insieme ad aree di pregio come il Carlo V, il teatro Apollo e piazza Libertini.

L'estensione dell'area off limits

Lo stop alle auto, però, riguarda anche l'area commerciale della città ovvero piazza Mazzini dove spesso si concentrano i flussi maggiori di auto con inevitabili congestioni stradali. Nell'area interdetta al traffico sarà consentita la circolazione automobilistica dei residenti in uscita, dei mezzi delle persone con disabilità muniti di pass, dei veicoli elettrici e ibridi e di quanti hanno la necessità di utilizzare i mezzi a motore per lo svolgimento della propria attività lavorativa.

In attesa della Eco-domenica anche per oggi sono in programma alcuni appuntamenti nel segno della mobilità sostenibile. Questa mattina alle 10.30 sarà inaugurato il Mobility Village allestito in piazza Mazzini: uno spazio dedicato all'approfondimento sui temi della mobilità sostenibile e che proporrà ai cittadini incontri pubblici, un'area giochi per i bambini, un'area espositiva dedicata alla promozione della mobilità sostenibile e manifestazioni musicali. All'inaugurazione prenderà parte il sindaco Carlo Salvemini. Seguirà nell'area talk un incontro pubblico sulle politiche di mobilità sostenibile del Comune di Lecce. Alle 18, invece, l'appuntamento su Mobilità e impresa, al quale prenderanno parte l'assessore Marco De Matteis, i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore commercio e quelli delle associazioni dei consumatori.

Presso il Mobility Village le società Bit Mobility e Reby offriranno a tutti i cittadini una mattinata di Educazione all'uso corretto del monopattino e dalle 11.30 partirà il Social storytelling a cura di The Lesionati e Zemove con Ecoman.

Spazio anche agli spettacoli. Alle 18 suonerà la Gambling Band con i suoi ritmi balkan, rock steady, jazz. Non solo: alle 17 da piazza Madre Teresa di Calcutta partirà e attraverserà le vie del quartiere Stadio il Cicloconcerto Irregolare organizzato da Cicliminimi e Fucina salentina nell'ambito dell'Irregolare Festival. Sempre alle 18, a Porta San Biagio, a cura di Fiab l'iniziativa Il ciclista illuminato, campagna per sensibilizzare chi va in bici con il buio a illuminarsi il più possibile, nel rispetto del Codice della Strada.