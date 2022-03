Lecce, il centro storico perde quota: giù le compravendite di oltre il 40% in un anno

L’interesse per una casa nel centro storico di Lecce si è ridotto del 40% in un anno. Nel 2020 infatti, sono stati acquistati 79 immobili, mentre la gran parte delle transazioni è avvenuta altrove con una riduzione rispetto all’anno precedente, di 53 unità rispetto alle 132 dell’anno prima.

Il calo delle compravendite immobiliari è stato quindi pari al 40,2%, contro una media ben più lieve nell’intera città fermatasi al -15,3% nel 2020. La conferma che il borgo antico stia perdendo sempre più residenti arriva dallo studio sulle transazioni di tipo residenziali, condotto dal data analyst, Davide Stasi. Per centro storico si intendono tutte quelle zone attorno a piazza Sant’Oronzo, piazza Duomo e le aree limitrofe che hanno perso la loro attrattività residenziale a vantaggio di altri rioni e quartieri. Un’involuzione dettata da molteplici fattori tra cui il costo delle abitazioni e la volontà di avere meno vincoli e più servizi in altre zone residenziali. L’andamento negativo infatti non si ferma al solo periodo della pandemia, ma parte ancora più da lontano. Guardando al 2017, infatti, si registra una contrazione del -28,8% degli immobili compravenduti nel centro storico, contro una media positiva del 5,1% (da 1.052 transazioni del 2017 si sale a 1.106 nel 2020).

I dati del centro



Meno intenso il calo di altre zone centrali come Piazza Mazzini, Ariosto, San Lazzaro, Tribunale crollate nel 2020 del 12,6% rispetto al 4,6% del 2017 e Santa Rosa (-26,1% nel 2020, -34,6% rispetto al 2017), o nei quartieri Ferrovia e Leuca (-23,1% nel 2020, -7,2% rispetto al 2017) e nella zona Salesiani, Partigiani, Conservatorio (-31,4% nel 2020, +2,1% rispetto al 2017).

A registrare una tendenza positiva, solo però per il periodo pandemico, sono le zone di San Pio, Rudiae, Borgo Pace, viale della Repubblica, via Taranto che aumentano dell’1,6%, del quartiere Stadio, 167, via Rapolla, Palio che invece salgono del 4,3% e del Litorale da Casalabate a Frigole (Torre Rinalda, Spiaggia Bella, Torre Chianca) con una crescita del 3,3%. Chi invece continua ad avere appeal sin dal 2017 è la periferia est cioè via Aldo Moro, Settelacquare, via Merine che sale del 20,6% nella variazione tra 2019 e 2020 e del 132,1% rispetto a tre anni prima.

Il parere dell'esperto



«Dopo anni di crisi iniziati nel 2008 – rileva Stasi – con il tonfo del 2012, causato dall’introduzione dell’Imu, il mercato immobiliare ha ripreso quota in provincia di Lecce e sono aumentati progressivamente gli acquisti di appartamenti di tipo residenziale. Un trend positivo che si è consolidato negli anni a seguire, grazie anche ai turisti italiani e stranieri, venuti qui nel Salento per trascorrere le vacanze. Una brusca battuta d’arresto, però, si è registrata durante il lockdown, imposto al fine di contrastare la diffusione della pandemia. Poi la ripresa, nel 2021, per la quale non sono ancora pronti i dati definitivi, ma che comunque dovrebbero confermare il trend per macro-zone già visto». Nel 2020, a Lecce, sono state acquistate 1.106 unità abitative: rispetto all’anno precedente, si sono registrate 200 transazioni in meno, al netto di successioni e donazioni, pari a un sensibile calo del 15,3%. È utile guardare anche all’indice Imi – spiega Stasi – il parametro che consente di quantificare l’Intensità del mercato immobiliare del centro storico di Lecce che risulta tra i più bassi: l’1,78% contro una media dell’1,97%. Si tratta della quota percentuale di unità immobiliari oggetto di compravendita rispetto al totale. Un tempo i centri storici rappresentavano luoghi vitali e molto caratteristici per il loro cuore pulsante, sia per quanto riguarda le attività commerciali e artigianali sia per le abitazioni che erano molto ambite. «Oggi, invece - conclude Stasi -, stiamo assistendo a una progressiva trasformazione del centro e chi vuole comprare casa sta andando verso zone periferiche. Uno dei motivi è anche quello che le case costruite nei centri storici sono coperte da vincoli storico-artistici che limitano gli interventi di ristrutturazione, diminuendo il loro appeal nella percezione dei potenziali acquirenti».