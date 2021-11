Lecce, centrale dello spaccio ai Salesiani: irruzione della Polizia, un arresto. Sequestrati 20 grammi di cocaina

Lo hanno trovato con ben 20,27 grammi di cocaina e 50 grammi di sostanza da taglio. Così gli agenti della Squadra Mobile della questura di Lecce, impegnati in una attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto Massimo Calosso, 45 anni, di Lecce. La droga si trovava in un appartamento di via Adda, fra il quartiere Salesiani e Santa Rosa, da tempo tenuto sotto osservazione dagli agenti dell'Antidroga.

Era infatti stato segnalato un via vai sospetto da quella casa. Gli appostamenti, sia all’interno che all’esterno del condominio hanno permesso di trovare riscontro alle segnalazioni e, in particolare, di intercettare un ragazzo in sella a una bicicletta che, dopo aver suonato al campanello, è entrato nel portone raggiungendo il primo piano e avvicinandosi alla porta di ingresso dell’alloggio di Calosso. I poliziotti hanno quindi colto l'occasione e sono entrati in casa: il 45enne, colto sul fatto, ha consegnato subito “diciotto cipollette” di cocaina racchiuse in un fazzoletto di carta e occultate dietro un portacandele in ceramica posto su un mobile del disimpegno d’ingresso, a dimostrazione che al classico “abbocco” seguiva la pronta consegna della dose di stupefacente richiesto.

In quella casa, poi, è arrivato anche il cane Yaki, dell'unità cinofila della Polizia di frontiera di Brindisi, il cui fiuto ha permesso di trovare tutto il materiale utile al confezionamento e frazionamento delle singole dosi di cocaina, vale a dire: un barattolo di creatina, parzialmente utilizzato; due rotoli di nastro gommato di colore nero intero e un cutter con manico di colore arancione; e, custoditi all’interno di un borsello occultato tra alcuni mobili, la somma di 1200 (milleduecento) euro tutte in banconote da cinquanta.

Il giovane in bici è stato segnalato in prefettura, la droga sequestrata e Calosso, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato arrestato. Si trova ora ai domiciliari.