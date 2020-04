Lecce, celebrazioni blindate per la Festa della Polizia

Si è svolta questa mattina, nella sede della Questura di Lecce, con una breve cerimonia alla quale ha preso parte il Prefetto Maria Teresa Cucinotta, la celebrazione per il 168esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Il Questore Andrea Valentino, ha deposto insieme al Prefetto, nel Giardino delle Rimembranze della Questura, una corona al monumento in memoria dei caduti della Polizia di Stato, e ha colto l’occasione per ricordare i risultati dell’attività svolta dalla Polizia di Stato nel capoluogo e provincia dell’ultimo anno solare, compresi quelli riguardanti i servizi di prevenzione per la tutela della salute dei cittadini che hanno impegnato la Questura nelle ultime settimane. © RIPRODUZIONE RISERVATA