Viale Cavallotti a doppio senso: pronti a partire tra un mese. Accordi chiusi sui 700 posti auto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viale Cavallotti diventerà a doppio senso di circolazione tra un mese. È il tempo necessario per terminare i lavori per il completamento della rotatoria di piazza Garibaldi che consentirà l’inversione di marcia nella corsia interna di viale Cavallotti. Intanto Palazzo Carafa lavora al rinnovo dei protocolli d’intesa con Camera di Commercio, Università e Asl per mettere a disposizione dell’utenza 700 posti auto.E la rivoluzione della viabilità che passa attraverso nuovi provvedimenti che Palazzo Carafa è pronto a mettere a punto come propedeutici per un piano traffico che potrebbe diventare realtà - in maniera ben più ampia - una volta entrato in funzione il parcheggio ex Enel.Cosa accadrà dunque da qui ai prossimi mesi? Si riprenderanno i lavori della rotatoria di piazza Garibaldi iniziati nel 2012 e mai conclusi. L’amministrazione comunale ha infatti incontrato nei giorni scorsi l’impresa Fornaro di Taranto che nel 2012 iniziò i lavori per la realizzazione della rotatoria i cui cantieri riprenderanno a breve per terminare entro «un mese», spiegano da Palazzo Carafa. Sistemata la rotatoria all’incrocio tra viale de Pietro, viale XXV luglio e via San Francesco D’Assisi sarà possibile attuare l’inversione di marcia su viale Cavallotti consentendo a chi proviene da viale De Pietro di risalire verso viale Marconi alleggerendo di fatto anche il traffico su via XXV Luglio. Si tratta quasi sicuramente di un primo step che porterà poi alla modifica definitiva della viabilità nel centro cittadino. Nell’ottobre scorso, durante una commissione consiliare, presieduta dall’ex consigliere Ernesto Mola, il sindaco Carlo Salvemini - e assessore alla Mobilità e Traffico - illustrò il lavoro che stanno effettuando gli uffici per cercare di limitare l’uso delle auto e il conseguente aumento dell’inquinamento atmosferico. E la riduzione del traffico potrebbe passare - in futuro - anche attraverso la pedonalizzazione di un tratto di via XXV Luglio, quello compreso tra via Matteotti e viale Marconi–viale Lo Re.Intanto in concomitanza con l’avvio della nuova viabilità potrebbero tornare in uso dell’utenza anche i parcheggi messi a disposizione da Camera di Commercio, Università del Salento e Asl.