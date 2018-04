Carlo V, arriva Erwitt. Biglietto integrato per visitare il maniero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Un biglietto integrato per visitare la mostra di Erwitt, il Museo della Cartapesta, le segrete, la chiesa di santa Barbara e i camminamenti del Castello. Il 20 aprile il vecchio maniero tornerà ad essere fruito nella sua interezza, comprese le sale di proprietà della Sovrintendenza.Dopo le aperture del periodo invernale - terminate l’ultima domenica di gennaio - e che registrarono sin da subito un overbooking, le sale sono tornate ad essere inaccessibili. Con l’impegno, da parte della Soprintendenza, di riaprirle ed effettuare i nuovi tour proprio per Pasqua lavorando, nel frattempo, ad un piano di gestione insieme a Palazzo Carafa.Nelle giornate di aperture straordinarie si erano organizzati quattro turni di visita nell’ambito del progetto “Attraverso il Castello”, a cura della Soprintendenza e in collaborazione con il Comune di Lecce e Swapmuseum. I fortunati, anzi fortunatissimi, hanno potuto visitare la più antica opera fortificata di Puglia con guida multimediale e l’ausilio dei tablet, con traduzione anche in inglese e con linguaggio Lis (lingua dei segni), oltre alle gallerie sotterranee dove si possono ancora ammirare suppellettili a testimonianza del periodo in cui il maniero leccese ospitò un distratto militare (siamo intorno al 1870). E sempre i fortunatissimi visitatori hanno potuto ammirare la Chiesa di Santa Barbara, in parte ricostruita virtualmente in 3D e assistere alla proiezione del film (sottotitolato in inglese) sulla storia dell’antico maniero costruito che prende il nome dell’imperatore Carlo V.