Lecce, pronte le casette per i senzatetto

È stato completato l’allestimento a Masseria Ghermi di casette prefabbricate che consentiranno da stasera di garantire l’ospitalità in piena sicurezza igienico sanitaria, nel rispetto delle prescrizioni del Dpcm 11 marzo, delle persone senza fissa dimora presenti in città.L’intervento è stato realizzato in sinergia tra la Croce Rossa regionale e il Comune di Lecce.A causa dell’applicazione delle misure di contenimento, i posti letto immediatamente disponibili in città per i senza fissa dimora si sono ridotti drammaticamente – sia nella struttura comunale che in quelle di enti di carità – nei giorni scorsi. L’intervento odierno permette di ristabilire una sufficiente dotazione di posti, utile a garantire ospitalità e servizi.LEGGI ANCHE: Il coronavirus accelera verso il picco: in Puglia 200 casi positivi e 12 decessi. In ospedale la metà dei pazienti Da stasera il Comune garantirà il servizio di trasporto in bus per Masseria Ghermi, con partenza alle 19.30 dalla stazione (e ritorno in città alle 7.30).