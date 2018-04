Case popolari, uffici nel caos, bollette e affitti non pagati: buco da oltre un milione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un buco di oltre un milione di euro nelle casse dell’ente, uffici disorganizzati, carenti, nei quali spariscono fatture e documenti e i fascicoli, anche quelli di sgombero o relativi a occupazioni abusive da parte di criminali o esponenti dei clan locali della Scu, finiscono in un buco nero, dimenticati per anni.C’è tutto, nero su bianco, nella relazione inedita sulle case popolari a Lecce, redatta da Tommaso Maggio, già consulente del sindaco Paolo Perrone e poi scelto anche, dopo una selezione pubblica, per studiare il funzionamento dell’ufficio Casa e relazionarne all’amministrazione.Quell’incarico fu assegnato dopo la sterzata impressa nel 2016 dalla Procura all’inchiesta sulle case popolari – aperta nel 2012 e ancora in corso, con diverse decine di indagati – e dopo la decisione di Perrone di trasferire competenze e uffici a Palazzo Carafa, affidandone la gestione al suo capo di gabinetto, Maria Luisa De Salvo, in pensione dal 30 settembre scorso.Il periodo preso in esame nella relazione abbraccia 12 mesi, da ottobre 2016 a ottobre del 2017. Il quadro delineato da Maggio è sconfortante.E, dopo la notizia delle occupazioni abusive da parte di esponenti dei clan o di loro familiari – documentata nell’inchiesta di questo giornale che ha abbracciato, oltre a Lecce, anche Parabita, Casarano e Ugento - consegna all’opinione pubblica un nuovo dato: esiste un buco di circa un milione e 108mila euro relativo ad affitti, utenze e oneri accessori pagati dal Comune per le palazzine popolari. «Con un evidente scostamento – scrive Maggio – fra quanto dovuto e quanto corrisposto da molti degli assegnatari».Risalire alla cospicuità del buco nei conti – che potrebbe dover essere ritoccata al rialzo – è stato molto complicato per il consulente comunale, perché negli uffici mancano carte e documenti e, come si vedrà, non solo relativamente ai pagamenti da parte degli affittuari.