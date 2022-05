Lecce, UniSalento ricorda Daniele De Santis con un convegno sul calcio e sugli arbitri

Dopo il convegno sulla tesi di Eleonora Manta, UniSalento ricorda anche Daniele De Santis. Si svolgerà infatti domani (4 maggio) il seminario “Tecnologia e classe arbitrale. Le nuove prospettive del calcio”.

Il seminario dedicato all'arbitro



Si tratta di un seminario dedicato all'apprezzato arbitro prossimo ad approdare al calcio professionistico, tragicamente scomparso nel settembre 2020, ucciso nel suo appartamento di Lecce insieme alla ragazza. Il seminario è stato organizzato dal corso di laurea in “Diritto e management dello sport” ed è in programma alle ore 10.30 nell’aula magna del Dipartimento di Scienze giuridiche (edificio R2, complesso Ecotekne, ingresso dalla via per Arnesano).

Stava per essere promosso in serie B

Daniele De Santis, 33 anni,era in procinto di essere promosso in serie B. Eleonora Manta, 30 anni, era laureata in Giurisprudenza con una tesi sulla mediazione familiare ed era funzionario della sede di Brindisi dell’Inps e con il pallino del concorso in magistratura.Per l'atroce delitto è in corso il processo: unico imputato Antonio De Marco, studente di infermieristica di 23 anni, di Casarano. È reo confesso, ma non ha ancora mai fornito in aula la sua versione dei fatti. La sentenza sul duplice omicidio è attesa per gli inizi di giugno.