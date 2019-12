Lecce, capodanno in piazza con Nina Zilli e Canzoniere Grecanico

Nina Zilli per il concerto del 30 e il Canzonire Grecanico per brindare al nuovo anno la notte del 31. Un capodanno a Lecce: Nina Zilli e canzoniere grecanico salentino in piazza Libertini. Doppio appuntamento musicale per l’ultimo dell’anno, firmato dall'amministrazione comunale.

L’annuncio è stato dato in conferenza stampa dall’assessore comunale Paolo Foresio e dall’assessore regionale Loredana Capone.

Sarà la cantautrice piacentina ad aprire i festeggiamenti con il concerto del 30 dicembre

Ad accompagnare i leccesi nel nuovo anno invece sarà la musica del canzoniere grecanico salentino.

"Abbiamo scelto piazza libertini per una questione logistica e si sicurezza - spiega Foresio -. In piazza Sant'Oronzo ci sono già allestimenti. Piazza libertini è più gestibile".