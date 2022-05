Lecce, caos in Consiglio: la maggioranza va sotto. Salvemini abbandona l'aula in polemica

Scintille in Consiglio comunale. La maggioranza si spacca sulla delibera relativa al Parco di Rauccio, il gruppo del Pd vota contro: «Abbiamo chiesto il rinvio della delibera. Prendiamo atto - ha tuonato il capogruppo Antonio Rotundo - che una esigenza del gruppo del partito più rappresentativo di quest'Aula non è stata presa in considerazione». Dura la reazione del sindaco Carlo Salvemini: «Come capogruppo del Partito democratico, rappresentato in Giunta da due assessori, la sua responsabilità è trasferire al sindaco della maggioranza di cui fa parte le ragioni del rinvio che io non ho avuto il privilegio, come gli altri, di poter ascoltare»

APPROFONDIMENTI LECCE Lecce, quattro progetti per ridisegnare la costa con i finanziamenti... LECCE Miele del centro storico, api al lavoro nelle arnie di Palazzo Turrisi LECCE Lecce e la Ztl: centro chiuso alle auto. Trent’anni di... LECCE Lecce, parte la sperimentazione della Ztl h 24. Domani apre Parkejoo LECCE Multe a valanga, +300% in un anno: 209mila verbali solo nel 2021

Lo scontro

Nuovo braccio di ferro, quindi, tra il Pd e il sindaco del capoluogo salentino: in Consiglio comunale la maggioranza è andata sotto di un voto - 12 contro 13 - , al momento dell'esame della delibera relativa al recupero di una masseria di pregio nel parco di Rauccio, delibera che aveva già sollevato polemiche in commissione Urbanistica.

Al momento della discussione il Pd, per voce del capogruppo Rotundo, ha chiesto che la questione venisse riportata in commissione. Ma la richiesta è stata bocciata dall’Aula.

Duro l’intervento di Rotundo: «Avremmo voluto non votare. Mi spiace dover prendere atto che una esigenza del gruppo del partito più rappresentativo di questa aula, che pone il tema di un rinvio, non sia stata presa in considerazione. Non voglio dare giudizi, ma è evidente che rimane il rammarico. Voteremo contro. Ci saranno tre voti contrari. Rispettiamo la volontà della consigliera Lidia Faggiano di astenersi».

La presa di posizione del primo cittadino



La replica del sindaco Salvemini: «Io provengo da una esperienza dove si manifesta il rispetto reciproco di ruoli, responsabilità, competenze e procedure. Questo provvedimento è stato incardinato secondo tempi ordinari. Oggi mi è stata posta una richiesta di rinvio sulla base di una motivazione che sono ancora in attesa di ricevere. Perché la responsabilità del ruolo politico che le compete - ha detto rivolto a Rotundo - in qualità di capogruppo del Partito democratico è quella, oltre di chiedere il rinvio, anche di incaricarsi di trasferire al sindaco della sua maggioranza le ragioni del rinvio». Al momento della votazione, si contano dunque 12 voti della maggioranza contro i 13 della minoranza, ai quali si sono aggiunti quelli del Pd e di Progetto Città.

Le reazioni

«Abbiamo posto domande e dubbi ai quali non abbiamo trovato risposta – ha sottolineato il capogruppo di Progetto città Pierpaolo Patti -. Un approfondimento sarebbe stato utile. Non ci sentiamo di condividere la delibera».

Alla fine del voto il sindaco ha abbandonato l’assise cittadina e il presidente Carlo Mignone si è quindi visto costretto a sciogliere anzitempo la seduta.

Sollecitati a intervenire sulla questione anche il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva e il consigliere regionale Donato Metallo, che hanno chiarito che «come uomini del Pd, ci sentiamo di confermare la nostra totale fiducia al sindaco Salvemini, certi che l'episodio di oggi sia solo un fatto estemporaneo».

Secondo Minerva e Metallo, infatti, «la Giunta guidata da Carlo - che vede due assessori capaci e stimati dalla città come Sergio Signore e Paolo Foresio - e il gruppo consiliare stanno cambiando il volto e la storia del capoluogo salentino». La polemica, però, resta da chiarire. Come le motivazioni che hanno spinto i dem a chiedere il rinvio del voto su quel provvedimento.