Cantieri edili, scoperti 12 lavoratori in nero. Cinque attività sospese e multa da 80mila euro

Cantieri edili: scoperti 12 lavoratori in nero, uno percepiva il reddito di cittadinanza. Multe per 80mila euro. E' il risultato dei controlli - in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro - effettuati dai militari del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Lecce in collaborazione con l’arma territoriale del comando provinciale carabinieri di Lecce e del personale dell'ispettorato territoriale del lavoro.

I controlli

Nell'arco di tre settimane i miliatri hanno contrallato 15 aziende - tra cantieri edili, Rssa, aziende metalmeccaniche e pubblici esercizi della provincia di Lecce - e 140 dipendenti di cui 10 stranieri.

I militari hanno riscontrato violazioni in materia di orario di lavoro e di sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti di 88 lavoratori. Cinque le attività sospese nel settore edile per l’inosservanza della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e quello dei pubblici esercizi per lavoro “nero”.

Sono dodici invece i lavoratori irregolari scoperti di cui uno percettore del reddito di cittadinanza. Il totale delle multe elevate per l’inosservanza della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro é di circa 80mila euro, mentre quello di natura amministrativa si aggira intorno ai 60mila euro circa.