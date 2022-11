Un cane muore cadendo dal balcone al terzo piano: scatta la denuncia. E’ volato dal terzo piano di un palazzo a Lecce, atterrato su una macchina ed è morto sul colpo. Un cane di razza lupo cecoslovacco, preso da una giovane coppia cinese da un allevamento è stato ritrovato esanime ieri sera. L’Ente Nazionale Protezione Animali - Enpa - ha presentato denuncia ed è pronto con il suo ufficio legale e i volontari della Sezione di Lecce ad andare a fondo di questa tragedia. Dalle prime ricostruzioni sembra che il cane fosse tenuto costantemente in balcone, spesso anche legato. La coppia cinese “proprietaria” del cane non è reperibile da ieri sera e il cane risulta ancora intestato all’allevatore da cui è stato acquistato.

La denuncia dell'associazione animali

«Il nostro ufficio legale – afferma Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa – ha presentato denuncia attraverso l’avvocato Claudia Ricci ed è pronto ad andare a fondo in questa triste storia che sembrerebbe essere l'epilogo di una vita di maltrattamenti. Per questo non ci stancheremo mai di ripetere l’importanza di denunciare situazioni di maltrattamento finché si è tempo, spesso fa la differenza tra la vita e la morte. Invitiamo poi tutti i cittadini e in particolare i condomini del palazzo dove è accaduto il fatto, a farsi avanti per raccontare dettagli che possono essere utili ed importanti ai fini della ricostruzione della sua storia. Sembra che questo incredibile esemplare di cane fosse tenuto costantemente in balcone e spesso legato con una corda. Ricordiamo - prosegue - che essendo un reato procedibile d’ufficio chiunque può presentare denuncia. Rimane il grande rammarico di non essere venuti a conoscenza prima di questa situazione. Faremo tutto il possibile affinché i responsabili di questa morte paghino per questa tragedia!»