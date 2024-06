Lecce, candidati ai seggi: selfie con Poli Bortone. Salvemini voterà oggi

Il primo a presentare alle urne, nel seggio allestito nel liceo "Banzi" di Lecce, è stato Agostino Ciucci. Il candidato sindaco in campo con la lista "Diritti e civiltà per Lecce" ieri alle 15 in punto, ha consegnato la tessera elettorale alla commissione e ricevuto le due schede: quella per le elezioni europee e quelle per le comunali. Pochi minuti per votare, poi il dirigente medico del pronto soccorso di Lecce è andato via lasciando spazio agli altri elettori e ai suoi sfidanti.

Alle 16.30 è toccato ad Alberto Siculella, candidato sindaco sostenuto dalle due liste civiche Mind - Menti indipendenti e Aria, ha esercitato il suo diritto e dovere al voto nelle aule dell'istituto Scarambone di via Dalmazio Birago. Foto di rito anche per il 38enne esperto di marketing e comunicazione che si è recato al seggio accompagnato da alcuni componenti del suo staff.

Selfie ai seggi

Ai seggi alle 18, nelle aule del liceo "Virgilio", Adriana Poli Bortone. La candidata del centrodestra è andata a votare, accompagnata dalla figlia Annalisa e da altre persone del suo entourage. Vestita di verde, un colore simbolicamente significativo perché legato alla speranza e più volte indossato dalla senatrice in questa campagna elettorale, proprio nei pressi del seggio la signora del centrodestra leccese ha incontrato un diciottenne che si recava alle urne per la prima volta. «Che strano effetto vederla dal vivo, dopo averla sempre vista in tv e sui giornali» ha commentato il giovane elettore. Poi i selfie di rito.

Nella giornata di oggi, invece, a recarsi alle urne sarà il sindaco uscente e ricandidato del centrosinistra, Carlo Salvemini.