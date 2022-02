Vadrucci eletto presidente della Camera di Commercio di Lecce: «Nuovo percorso per la fase della ripartenza»

E’ Mario Vadrucci il nuovo Presidente della Camera di Commercio di Lecce eletto questa mattina per acclamzione.

La seduta di insediamento, presieduta come da regolamento dal componente più anziano Luigi Sansò, è stata aperta dall’intervento del Presidente e Commissario straordinario uscente, Vincenzo Benisi che, con emozione, ha ringraziato la struttura camerale ed in particolare il Segretario Generale Francesco De Giorgio per averlo coadiuvato nello svolgimento degli impegni istituzionali dell’ultimo complesso biennio ed ha rivolto un messaggio di augurio ai componenti della nuova assise camerale di cui anch’egli continuerà a far parte in qualità di consigliere.

Le dichiarazioni del presidente

«Siamo pronti ad intraprendere il nuovo percorso, facendo tesoro delle esperienze precedenti e mettendo a frutto le competenze che questo nuovo Consiglio camerale esprime – ha dichiarato il neo Presidente Mario Vadrucci – C’è forte volontà di dare supporto allo sviluppo del nostro sistema economico, soprattutto in questa delicata fase di ripartenza, in cui si rende indispensabile elaborare ed attuare strategie trasversali di rilancio economico post pandemia; c’è condivisione di intenti e di obiettivi e questo sarà certamente uno dei punti di forza, su cui faremo leva per far crescere la Camera di Commercio di Lecce nel suo essere punto di riferimento strategico, interlocutore autorevole ed amministrazione aperta, efficiente ed innovativa. Saremo al fianco delle imprese, delle professioni, delle Istituzioni, per fronteggiare le difficoltà e per cogliere le opportunità, in particolare quelle offerte dai recenti interventi nazionali ed europei. Ringrazio le colleghe ed i colleghi componenti del Consiglio per la fiducia che mi hanno manifestato e sono grato a Vincenzo Benisi per l’impegno, per il senso di responsabilità con cui ha guidato l’Ente camerale nella tempesta dell’emergenza sanitaria; la sua autorevole competenza rappresenta un elemento su cui è importante poter fare affidamento all’interno del nuovo Consiglio camerale. Ci metteremo subito al lavoro per dare concretezza al nostro impegno; con l’elezione della Giunta completeremo l’iter di formazione degli Organi camerali e l’Ente sarà pienamente operativo nella sua collegialità».

Chi é Vadrucci



Mario Vadrucci, 65 anni, è nato e vive a Nociglia (LE). E’ espressione storica di Confartigianato e, dal 2014, ricopre l’incarico di Direttore generale di INAPA, l’Istituto Nazionale di Assistenza e di Patronato per l’Artigianato.

E’ stato componente della precedente Giunta camerale leccese e vanta una lunga e significativa esperienza professionale e di rappresentanza negli ambiti istituzionali provinciali e regionali. E’ stato componente del Consiglio regionale della Puglia per due consiliature, Presidente del Comitato Regionale di Artigiancassa, Presidente dell’Ente Bilaterale Regionale Puglia, componente del Consiglio d’Amministrazione della Fiera del Levante di Bari nel periodo 2000 – 2005 e componente della Cassa Edile e Scuola Edile della provincia di Lecce.

Il Consiglio camerale



Il nuovo Consiglio della Camera di Commercio di Lecce è composto da 25 Consiglieri:

Per il settore Agricoltura: Aldo De Sario Aldo e Benedetto Accogli .

Per il settore Artigianato: Mario Vadrucci, Floriana Dell’Orco, Maurilio Natale e Sergio Vitulano.

Per il settore Industria: Vincenzo Benisi, Stefania Mandurino, Giuseppe Petracca.

Per il settore Commercio: Luigi Sansò, Antonio Schipa, Federico Pastore, Patrizia Casilli, Tommaso Sabato.

Per il settore Cooperative: Marcello De Giorgi.

Per il settore Turismo: Eleno Mazzotta e Maurizio Maglio.

Per il settore Trasporti e Spedizioni: Carlo Taurino.

Per il settore Credito e assicurazioni: Mauro Buscicchio

Per il settore Servizi alle imprese: Antonio Magurano Antonio, Emanuela Vitali e Gigi Puzzovio

Per le Organizzazioni sindacali: Valentina Fragassi.

Per le Associazioni Consumatori e Utenti: Alessandro Presicce.

Per i Liberi professionisti: Giuseppe Venneri.