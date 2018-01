Borgo Pace, nuovo look da 3milioni Arrivano piste ciclabili e aree verdi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Cambierà volto Borgo Pace. E ci vorranno 3 milioni 278mila euro e circa 3 anni di tempo per rifare il look ad uno dei borghi leccesi finanziati con 18 milioni di euro per la “Città ruraLe”. Si tratta di un progetto con il quale Palazzo Carafa ha partecipato al Bando per il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Lecce, arrivata terza per la qualità e coerenza dei progetti, ha potuto mettere in cantiere una serie di interventi in cinque borghi, tra cui Borgo Pace. La zona sarà oggetto di Rigenerazione urbana che prevede la riconversione di via Taranto e realizzazione della rete ecologica delle vie Spaventa, Gallo e Martucci e altre.Un intervento che guarda all’input lanciato dall’archistar Renzo Piano sull’idea di rammendare le periferie, aree troppo spesso dimenticate e su cui si è poco investito e che rappresentano la grande scommessa per il futuro.Così, ieri mattina a Palazzo Carafa, le commissioni Lavori Pubblici e Urbanistica, presiedute dai consiglieri Angela Maria Spagnolo e Massimo Fragola, hanno invitato i tecnici comunali a spiegare il new look di Borgo Pace che sarà una «vera e propria ricostruzione della zona», ha spiegato l’architetto Francesca Rossi.Il punto di partenza per “rammendare” il borgo leccese, sarà via Taranto che fino ad un certo punto «rappresenta e rispecchia una città consolidata. Poi superata la rotatoria che incrocia con viale della Repubblica ci perdiamo». Il proseguio della strada a grosso scandito da capannoni abbandonati, da verde inesistente. «La nostra idea - ha spiegato Rossi - è quella di ricucire l’area alla città riconsegnandole la dignità di borgo» che ha origine agricola.Gli interventi: primo fra tutti quello che interesserà la viabilità via Taranto, infatti, è strada praticamente a “scorrimento veloce” la cui pericolosità si deve frenare. Come? «Riducendo la velocità nei pressi degli attraversamenti con tanto di piattaforme rialzate che obbligano le auto a rallentare e che saranno realizzate nei pressi della chiesa Santa Maria della Pace, davanti al palazzotto di via Taranto, davanti all’ingresso-uscita dei teatri Koreja e in corrispondenza di alcuni incroci.