Caldo e covid, pronto soccorso sotto pressione. Fazzi in difficoltà nelle ultime 24 ore

L’aumento dei contagi covid in Salento torna a mettere sotto pressione il pronto soccorso del “Vito Fazzi” di Lecce, in difficoltà nelle ultime 24 ore per l’elevato numero di accessi di pazienti positivi. Ferma all’esterno da oltre tre ore un’ambulanza, in attesa di sbarellare il paziente positivo. Criticità che riguardano anche l’astanteria del pronto soccorso “sporco” dove si troverebbero attualmente 14 pazienti in attesa di ricovero nei reparti covid. Quest’ultimi a rischio saturazione già dalle prossime ore.

I ricoverati colpiti dal virus al momento sono 73: 39 in pneumologia, 15 a malattie infettive, 8 in anestesia e rianimazione del Fazzi e 11 altri nel reparto di malattie infettive del Santa Caterina Novella di Galatina.

Le indicazioni della Regione

Tutti i medici ospedalieri di qualsiasi reparto dovranno prestare servizio nei pronto soccorso «al fine di garantire la copertura dei turni per il periodo estivo»: è quanto si legge in una disposizione firmata dall'assessore Rocco Palese e dal direttore del dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, trasmessa ieri sera alle Asl. È la risposta della Regione all'incremento degli accessi nei pronto soccorso dovuto all'ondata di caldo e all'aumento dei casi Covid. La disposizione, già valida da oggi, è stata emanata viste «le criticità rappresentati dai direttori dei pronto soccorso circa la difficoltà a coprire tutti i turni con il personale attualmente in servizio, tali da compromettere l'assistenza ai cittadini», si legge.