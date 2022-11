Lo stadio Via del Mare cambia: dai Giochi del Mediterrano arrivano 13 milioni di euro per la ristrutturazione

Nuova vita per il via del Mare: arrivano fondi dai Giochi del Mediterraneo che consentiranno di ristrutturare in maniera importante lo stadio di Lecce. L'annuncio questa mattina durante la conferenza stampa dell'Unione sportiva Lecce da parte del presidente Saverio Sticchi Damiani.

L'annuncio

«Ci sono due novità interessanti, la prima è che rispetto al tema Giochi del Mediterraneo per tutte le strutture che ospiteranno la manifestazione sono stati stanziati 150 milioni di euro, la Regione attribuirà le risorse ai Comuni - ha detto il presidente giallorosso -. La somma riconosciuta per gli interventi sullo stadio è di 13 milioni, che potrebbe permetterci una ristrutturazione importate. Lavori che verranno effettuati di concerto con il Comune di Lecce con cui c'è un costante contatto».

Le ipotesi sul tavolo

«Sul tavolo ci sono due ipotesi, la prima potrebbe portare alla ristrutturazione del Via del Mare, la seconda però potrebbe portare al partenariato pubblico privato, che si sono già manifestati che potrebbero portare ad un investimento di circa 25 milioni di euro, e questo apre scenari ancora più interessanti. Entro la fine dell'anno inizieranno i lavori per la realizzazione del centro sportivo del Lecce, la società si sta espandendo e la società ha bisogno di un centro sportivo di proprietà, la nostra idea è quella di avere una casa di proprietà, presto presenteremo un progetto concreto, non un render che rimane fantasia. In questi giorni abbiamo fatto dei lavori importanti all'interno degli spogliatoi dello stadio».