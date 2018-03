Una targa per i pionieri dello Sporting e in serata festa dei tifosi nell’anfiteatro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È cominciata la tre giorni di festeggiamenti per i 110 anni di calcio nella città di Lecce. Il primo appuntamento si è svolto nel tardo pomeriggio con l’affissione di una targa celebrativa in via Brunetti, una traversa di viale Lo Re, sulla facciata del palazzo dove il 15 marzo 1908 fu fondato lo Sporting Club Lecce, il primo sodalizio di calcio della città. Erano presenti tra gli altri il sindaco Salvemini con il vice Delli Noci e l’assessore allo sport Foresio, per l’Us Lecce c’erano il vice presidente Liguori, l’Ad Adamo, i consiglieri Silvia e Dario Carofalo, capitan Lepore e il vice Cosenza. Al loro fianco anche l’ex giallorosso Mimmo renna. Applausi e cori per tutti da parte dei tanti tifosi presenti.Successivamente, gli stessi protagonisti si sono spostati di poche centinaia di metri per raggiungere piazza Sant’Oronzo: qui c’è stata la proiezione di filmati della storia della squadra giallorossa sull’edificio del Comune; nell’Open space invece sono stati esposti i trofei dell’Us Lecce ed è stato proiettato il film sul Lecce calcio prodotto da Sky nel 2003. E poi stralci di indimenticabili partite giocate dai calciatori giallorossi, attinte dagli archivi della Rai, e parte della trasmissione “Domenica sportiva” del 16 giugno 1985, giorno della prima promozione del Lecce in serie A.Tutto verrà riproposto anche domani e dopodomani sera. Tra le tante iniziative, l’Unione sportiva Lecce regalerà due abbonamenti sia al pub che al negozio che si saranno meglio vestiti di giallorosso. E due abbonamenti di tribuna centrale per il prossimo campionato e una maglietta firmata dai calciatori, biglietti saranno consegnati in premio agli esercizi commerciali che creeranno la migliore atmosfera per questa festa.A tarda serata, ma questo non c’entra con gli appuntamenti ufficiali, centinaia di tifosi hanno invaso l’anfiteatro di piazza Sant’Oronzo e hanno fatto festa con cori e fumogeni