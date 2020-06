L'abbraccio delle polemiche dopo il goal di Rebic: l'Us Lecce sui social difende il raccattapalle

Un abbraccio. L'abbraccio delle polemiche. Troppe, tanto da convincere l'Unione Sportiva Lecce a intervenire pubblicamente sui social per "difendere" un giovane raccattapalle, colpevole di aver abbracciato (o di aver accettato l'abbraccio) di un calciatore del Milan subito dopo il goal.

Questi i fatti: al momento del goal, il milanista Rebic va a bordo campo e, per la felicità, abbraccia un raccattapalle leccese che, forse preso alla sprovvista, risponde all'abbraccio. La scena è immortalata e fa il giro dei social. Così, il ragazzino finisce al centro di polemiche infuocate - colpevole, a detta di alcuni tifosi - di aver gioito per il goal dell'avversario.

Una polemica così aspra, che la stessa Unione sportiva Lecce ha ritenuto opportuno intervenire nel dibattito, spiegando sui social cosa è realmente accaduto e difendendo il ragazzo finito, suo malgrado, nel tritacarne. «Ha 19 anni, vive in provincia di Lecce - si legge nel post dell'Us Lecce - e da cinque anni milita nel nostro Settore Giovanile, coltivando il sogno di esordire in prima squadra con la maglia giallorossa in una gara ufficiale. Sogno accarezzato in amichevole con il Cosenza lo scorso settembre. Nella partita di ieri con il Milan viene designato per fare il raccattapalle. Rebic dopo aver segnato il gol lo vede affranto e, compiendo un bel gesto, lo abbraccia per rinfrancarlo.

