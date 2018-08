Paura in centro durante la festa: lastre di vetro cadono da un balcone, ferita una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura questa mattina in pieno centro a Lecce, quando dal balcone di un appartamento in via Trinchese si sono staccate alcune lastre di vetro che sono precipitate tra i passanti. Ferita una donna.L'incidente poteva trasformarsi in tragedia, dal momento che a quell'ora il centro cittadino era affollato per la cerimonia di inaugurazione della Festa dei santi patroni. Le lastre, precipitando, hanno fortunatamente solo sfiorato alcuni passanti.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Lecce e quelli della Questura, che hanno bloccato quel tratto di strada, proprio in corrispondenza della gelateria Natale, ed hanno effettuato i rilievi. E' stato necessario anche chiedere l'intervento del 118: le ambulanze sono arrivate ed hanno medicato sul posto le lievi escoriazioni che la caduta del vetro ha causato a un paio di passanti, in particolare a una donna che sanguinava. Non è stato necessario il trasporto in ospedale.