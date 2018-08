Palazzo Carafa perde pezzi: intervengono i pompieri per la caduta di calcinacci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vigili del fuoco in piazza Sant'Oronzo a Lecce, stamani, per via di alcuni calcinacci caduti da Palazzo Carafa, la sede del Comune. I vigili sono intervenuti su segnalazione di alcune persone che hanno notato a terra i calcinacci. C'è stato un sopralluogo con l'autoscala, seguito da decine di curiosi tra i quali molti turisti che a quell'ora stavano visitando il centro storico, e poi la zona è stata messa in sicurezza.Palazzo Carafa è stato sottoposto a un intervento di restauro non molti anni fa. E' la sede principale del Comune e ospita anche l'ufficio del sindaco e l'aula consiliare.