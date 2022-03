Lecce, cade per un marciapiede rotto: arrivano ambulanza e polizia locale. Zona messa in sicurezza

Mette un piede in una buca sul marciapiede e cade. E' avvenuto questa mattina a Lecce all'angolo tra via Camillo Palma e via Pantelleria: le piastrelle divelte del marciapiede hanno creato una vera e propria trappola per i pedoni. Un signore, che stava camminando sulla strada che si affacci su via Leuca, ha messo involontariamente il piede all'interno ed è caduto.

Sul posto la polizia municipale per i rilievo del caso, i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e i medici del 118 che hanno soccorso il malcapitato.