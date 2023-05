«Abbandonati nella terra di nessuno, senza sapere cosa fare per tornare a casa». La “waste land” non è quella di Eliot, ma più prosaicamente l’aeroporto di Brindisi, da dove è più facile partire per mete da sogno, come Parigi o Madrid, che trovare un passaggio per ritornare a casa.

La storia di Carlotta (nome di fantasia) è emblematica di quanto sia difficile vivere al Sud senza troppe alternative agli scarsi servizi che oggi ci sono. Carlotta è una studentessa universitaria leccese che vive a Roma da qualche anno: ha prenotato un volo già da diverse settimane per tornare a casa e rivedere i parenti. Tutto organizzato al minuto secondo, dalla navetta per l’aeroporto romano al trasferimento fino a Lecce. Tutto organizzato a parte l’imprevisto, il ritardo che manda a monte qualsiasi probabilità di farcela in tempi umani. «Sono arrivata in aeroporto con largo anticipo: il gate per il mio volo Ryanair chiudeva alle 21 -sottolinea Carlotta- ma già, appena messo piede nell’atrio, la brutta sorpresa. Il volo era stato posticipato alle 22.10. Un ritardo che però non avrebbe compromesso ancora il mio rientro a casa in serata, usufruendo dei mezzi pubblici». Dall’aeroporto infatti è possibile arrivare a Lecce anche in tarda serata utilizzando la navetta della Sita che però ha l’ultima corsa fissata alle 23.50 oppure prendendo il treno dalla stazione di Brindisi a mezzanotte e 25 minuti. In quest’ultimo caso però bisogna salire sulla circolare della Stp cittadina che parte dall’areostazione a mezzanotte e 15 minuti. Dopo ci si può solo affidare alla fortuna o al pagamento di somme non certo economiche.

Il racconto

«Quello che temevo è avvenuto poco dopo -spiega la giovane salentina- l’aereo è stato spostato alle 23.25. Tutto il mio programma andava a rotoli, creandomi il problema di come arrivare a Lecce. La cosa più spiacevole è stata quella di non sapere nulla, di essere lasciati, insieme agli altri passeggeri in balia degli eventi, senza avere idea di cosa stava succedendo. A differenza degli altri operatori, come Trenitalia o l’ex Alitalia, Ryanair non informa i passeggeri, né mette a disposizione sistemi alternativi per poter fare fronte alle emergenze. In questo il Salento è ancora molto indietro». Un volo carico di tensione, non solo per la stanchezza accumulata, ma anche per l’incertezza di come sarebbero andate le cose. «Arrivati a Casale, intorno a mezzanotte e mezza -racconta disillusa Carlotta-, ho provato a cercare un servizio tipo Uber, ma alle nostre latitudini non c’è ancora nessuna disponibilità. A quel punto ho iniziato a chiamare qualche navetta privata per cercare di sbloccare la situazione. Ma il telefono è squillato a vuoto: nessuna risposta. Insomma sono rimasta sul piazzale con qualche altro passeggero a fissare le rare macchine in uscita dall’aeroporto considerando l’ultima opzione, quella di chiamare un taxi. Il preventivo che ho fatto con il cellulare però mi è sembrato veramente eccessivo: oltre 100 euro per fare i 45 chilometri che separano i due capoluoghi salentini».

A Lecce grazie alla generosità di altri viaggiatori

A salvare Carlotta dall’attesa della successiva circolare Stp, in partenza alle 5 per la stazione brindisina dove prendere il primo treno per Lecce alle 6.22 è stata la generosità di alcuni viaggiatori che le hanno offerto un passaggio con l’auto lasciata a costi non proprio economici nel parcheggio all’interno dell’aerostazione. «Ho letto che tra qualche anno sarà possibile arrivare in treno direttamente dalla stazione di Lecce -conclude Carlotta- questo sarebbe un grande passo avanti per il territorio, permettendo ai tanti pendolari di utilizzare la strada ferrata senza dover utilizzare i mezzi di interscambio e soprattutto poter contare su un servizio certamente più efficiente di quello che adesso è affidato alla buona sorte, proprio come in una waste land».