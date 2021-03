Il braciere uccide: muore in casa a 27 anni

Dramma questa mattina a Lecce nel quartiere San Pio. Un ragazzo di 27 anni è stato trovato morto in casa. I vigli del fuoco hanno dovuto sfondare la porta dell'abitazione di via Fiume poiché non rispondeva al telefono ed al citofono.

Di nazionalità cinese, è deceduto a causa del'inalazione dei fumi di monossido di carbonio sprigionati dal braciere usato per riscaldarsi, ha constatato il personale medico del 118. L'allarme è stato dato da un amico.

Sul posto sono intervenuti anche i poliziotti delle Volanti che hanno informato il pubblico ministero di turno della Procura di Lecce, Alberto Santacatterina.