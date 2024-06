Lecce, bombe nascoste in un supermercato in disuso: intervento degli artificieri

Due bombe pronte all'uso nascoste nel vecchio capannone di un supermercato su via della Libertà a Lecce. L'allarme è scattato nella tarda mattina di oggi, a seguito del controllo periodico dei locali eseguito dall'azienda che detiene la proprietà dello stabile. Immediata la richiesta d'intervento dei gestori ai carabinieri che sono intervenuti sul posto con gli artificieri.

Le bombe artigianali piazzate da ignoti nello stabile in disuso da diversi anni, forse con l'intento di renderle "invisibili" alle forze dell'ordine, sono state rinvenute all'interno di un ufficio posizionate al muro sul retro della porta d'accesso. Gli artificieri dei carabinieri hanno quindi avviato le procedure necessarie per prevelere i due ordigni, pronti all'uso ma senza innesco. Ai militari ora il compito di individuare eventuali tracce sul posto per risalire agli autori dell'azione e valutarne quindi anche il possibile utilizzo.