Bomba carta nella sede di Adecco, sui muri la scritta "No Tap"

LECCE - Una bomba carta è esplosa nella notte a Lecce presso una filiale dell’agenzia Adecco, specializzata nell'intermediazione del lavoro interinale.Su una delle pareti dell'agenzia che si trova all'incrocio tra via Balsamo e viale Japigia è anche comparsa una scritta “No Tap” che sembrerebbe essere collegata all'intimidazione. La bomba ha danneggiato la saracinesca, sfasciando la vetrata del locale.Non è escludo che l'episodio sia collegato alle contestazioni dell'area antagonista nei confronti delle aziende che collaborano con Tap, in questo caso fornendo il personale ad alcune delle ditte che operano nel cantiere di San Basilio per la costruzione del terminale del gasdotto.