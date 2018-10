OBike, servizio sospeso: Lecce resta senza noleggio bici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OBike sospese e Lecce resta servizio di noleggio bici. Con una lettera indirizzata al Settore Mobilità e trasporti la società ha annunciato la sospensione del bike sharing a flusso libero. Un' iniziativa, quella della società, che è in corso anche in altre città italiane come Roma e Torino.“Per cause esclusivamente relative al rapporto tra oBike Italia srl e le aziende asiatiche proprietarie delle licenze e delle piattaforme su cui si basa il servizio di bike sharing offerto da oBike in Italia – si legge nella lettera – non siamo più in grado di garantire gli standard minimi di attività richiesti dall'Avviso pubbliche inerente al bike sharing a flusso libero. La mancanza di supporto da parte di oBike Asia, soprattutto per quanto riguarda i servizi digitali di front e back end, ci costringe a sospendere il servizio della Città di Lecce, la presente ne rappresenta una comunicazione ufficiale. Ci scusiamo per la notizia inaspettata e per il disservizio”.Una batosta per il Comune di Lecce che aveva puntato molto sul free floating dopo l'abbandono del servizio tradizionale di noleggio bici. “Siamo rammaricati da questa notizia - dice il sindaco Carlo Salvemini - che dipende da motivazioni non legate allo specifico della nostra città e che interessa un servizio verso il quale i cittadini hanno mostrato da subito un alto gradimento e il cui utilizzo è crescente. Stiamo verificando ogni forma di tutela per l'amministrazione. È nostra intenzione adoperarci perché il bike sharing a flusso libero, ormai entrato nelle abitudini dei leccesi, possa al più presto essere ripristinato”.