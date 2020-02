Assalto ai tifosi del Lecce: caccia ai responsabili con video e liste dei pullman

Caccia ai responsabili del violento assalto ai tifosi del Lecce, ieri dopo mezzogiorno nel tratto dell'autostrada tra Foggia e Cerignola, in viaggio verso Roma, destinazione lo stadio Olimpico, dove nel pomeriggio si sarebbe svolta la gara tra i giallorossi padroni di casa e i giallorossi ospiti. Almeno duecento ultrà del Bari, diretti a loro volta a Castellammare di Stabia per seguire la trasferta della loro squadra, hanno dato l'assalto ad alcuni pulmini dei sostenitori salentini, incendiandone due e danneggiandone altri. Presupposto dello sconto, a quanto pare, un ingorgo causato da un incidente avvenuto poco prima. Da qui, da questo incrocio casuale tra le due tifoserie, si è scatenata una vera e propria caccia al giallorosso. Per fortuna, benché le frange violente fossero attrezzate di tutto punto, non si sono registrati feriti. Sull'episodio indagano i poliziotti del commissariato di Cerignola. Si cercano riscontri, per l'identificazione dei responsabili, attraverso testimonianze, video dei vari impianti attivi lungo il percorso autostradale ed eventuali liste d'imbarco sui mezzi usati dalla carovana partita dal Barese.

Sull'episodio si era subito registrata la condanna della Società sportiva del Bari e dello stesso sindaco di Bari Antonio Decaro: «Una vergogna nel giorno in cui il capoluogo ospita papa Francesco per il suo messaggio di pace». L'Us Lecce non ha usato mezzi termini: «Un vile agguato».



