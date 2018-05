Renè De Picciotto: «Pronti tre milioni, uno stadio più bello il regalo per il Lecce in B»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Lecce è entrato nel cuore di René De Picciotto. L’ex banchiere svizzero, che da tempo ormai ha messo radici nel Salento e dall’inizio del 2018 ha deciso di investire nel club presieduto da Saverio Sticchi Damiani, ha gioito per il ritorno della squadra giallorossa nel calcio che conta dopo sei anni di sofferenze nell’inferno della serie C. E per la prima volta, dopo la promozione in serie B, il socio del Lecce calcio racconta le sue emozioni e parla della grande voglia di continuare ad investire sul territorio.«Che dire, sono molto felice per questa promozione anche se, ad onor del vero, personalmente non ho grandi meriti. Mi prendo solo il 20 per cento, il restante 80 è da attribuire esclusivamente agli altri soci che inseguivano questo obiettivo già da qualche anno. Vede, nella vita ci vuole sempre un po’ di fortuna ed io l’ho avuta: ho aderito a questo progetto nel momento giusto e adesso tutti godiamo del coronamento di un sogno. È andata bene: onestamente quando ho fatto questo investimento ho detto loro che non avevo grandi illusioni perché nel calcio i soldi, nove volte su dieci, non danno i risultati sperati. E accade che una volta fai bingo e nelle restanti nove resti a mani vuote e il Lecce, per la gioia di tutti noi, ha fatto bingo».«A due mesi dalla fine del campionato la squadra aveva il destino nelle proprie mani, in prossimità del traguardo però c’è stata qualche battuta a vuoto che ha fatto temere il peggio. Ma proprio in quei giorni è venuta fuori la forza della società che ha fatto da corazza e prendendo per mano allenatore e calciatori li ha accompagnati verso la promozione in serie B. Un plauso dunque a Sticchi Damiani, Liguori, Adamo e a tutti gli altri dirigenti compreso il direttore sportivo Meluso. E grazie di cuore all’allenatore e ai calciatori, i principali artefici di questa impresa».«Sì, non ho alcuna intenzione di venire meno all’impegno preso nei mesi scorsi. Quindi, può scrivere tranquillamente che De Picciotto continuerà ad investire nel Lecce».