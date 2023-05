Bambino investito mentre attraversa sulle strisce pedonali per raggiungere la scuola: ricoverato in ospedale

Un bambino di 10 anni investito da un’auto mentre attraversa le strisce pedonali per dirigersi verso scuola. L’impatto, per fortuna di lieve entità per il minore, si è verificato ieri mattina attorno alle 8, nel rione San Giovanni Battista di Lecce, a poca distanza dall’istituto scolastico “Stomeo-Zimbalo”.

Alla guida della vettura un anziano, che procedeva a bassa velocità, e che avrebbe dichiarato di aver visto sbucare il bambino all’improvviso da dietro un’altra auto in sosta a ridosso dell’attraversamento pedonale.

Per il minore, soccorso dal 118, i sanitari a titolo precauzionale hanno disposto il ricovero in codice verde al “Fazzi” per ulteriori accertamenti.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, che sul luogo dell’incidente dopo aver effettuato le procedure di rito e riscontrato la posizione di un’auto Lancia, parcheggiata a spina di pesce, pare anche con la parte posteriore sulle strisce pedonali, hanno elevato la multa a carico della proprietaria del veicolo.