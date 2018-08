Bimba di 2 anni rimane chiusa in auto sotto il sole La piccola salvata dai vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia sfiorata stamattina a Lecce: una bimba di 2 anni rimane intrappolata in macchina, sotto il sole.Erano circa le 11 quando in via De Jacobis, vicino alla Chiesa dell'Idria, a Lecce nonno e nipotina uscivano in macchina, una Ford fiesta, il nonno ha sistemato la piccola bimba sul seggiolino dimenticando le chiavi della macchina poggiate sul sedile. Dopo aver sistemato la bimba si sono inserite le chiusure di sicurezza dalla centralina dell'auto e la bimba è rimasta chiusa all'interno con le chiavi non inseirite.È scattato subito l'allarme , il nonno molto spaventato ha chiamato immediatamente le forze dell'ordine e sul posto quasi subito sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lecce che hanno proceduto ad aprire la portiera forzandola, per salvare la vita della piccola bimba, che nel frattempo era rimasta in macchina per circa 20 minuti con il sole cocente dei 38 gradi di oggi.Grazie all'intervento tempestivo dei pompieri , si è potuto scongiurare il peggio. Non ci sono state conseguenze importanti sulla piccola che è rimasta imprigionata in auto. Sul posto sono giunti anche i genitori della piccola spaventati che hanno potuto riabbracciare subito la figlia dopo la liberazione effettuata dai vigili del fuoco. L'epilogo è stato positivo, la bimba è tornata a casa con la sua mamma.