Lecce, cade dal balcone del secondo piano: bambina di 10 anni ricoverata al Fazzi

Un volo dal balcone al secondo piano della sua abitazione. E' accaduto ieri sera poco dopo la mezzanotte a Lecce nel quartiere Stadio quando una bambina di 10 anni è volata giù in strada.

I fatti

La bambina, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitata dal balcone del secondo piano nei pressi di piazzale San Pio, nella zona stadio di Lecce. La bimba è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Vito Fazzi di Lecce in codice rosso. Ora è intubata, ma non sembra essere in pericolo di vita.

Sul posto, immediatamente allertata dai presenti, è intervenuta la polizia, è la Squadra Mobile a indagare sull'accaduto per capire le cause della tragedia sfiorata.