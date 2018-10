Azzannati da un pitbull cane e padrona. Lei ferita, l'animale (un setter) in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna di 46 anni e il suo setter inglese sono stati azzannati da un pitbull che il suo giovane padrone stava portando a spasso senza guinzaglio e senza museruola. L’episodio è accaduto ieri sera nel rione Castromediano, tra Lecce e Cavallino, in piazzetta Carlo Zaccaria. Lì la donna stava passeggiando con i suoi due cani, uno dei quali una femmina di setter inglese sulla quale si è avventato il pitbull che ha poi aggredito la proprietaria intervenuta per salvare l’animale. La donna è caduta ed è stata trascinata dal pitbull riportando ferite alla mano e alle ginocchia. Medicata prima dai sanitari del 118, e successivamente dai medici del Pronto soccorso, guarirà in nove giorni. Il setter inglese è stato ricoverato in gravi condizioni in una clinica veterinaria. La 46enne ha denunciato il proprietario del pitbull ai carabinieri di Cavallino ai quali in passato avrebbe già segnalato la pericolosità del cane che avrebbe aggredito altri cani nella zona, in circostanze simili.