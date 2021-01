«Lasciala stare», interviene nella lite per difendere una donna: aggredito a calci un avvocato leccese

Aggredito a calci, in strada, l'avvocato Vincenzo Caprioli, 51 anni, ex segretario e tesoriere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce. Il legale era intervenuto in una lite fra due persone, un uomo e una donna, a difesa di quest'ultima. Ma quell'intromissione non è stata affatto gradita dal 28enne di nazionalità afghana che, preso l'avvocato per il collo, lo ha prima scaraventato a terra e poi lo ha preso a calci, mentre la giovane donna si dava alla fuga.

E' avvenuto tutto in piazzetta Verdi, nel capoluogo salentino, nel tardo pomeriggio di ieri. Caprioli è riuscito a divincolarsi e fuggire, trovando riparo in una abitazione, mentre il 28enne tentava di scappare lungo via di Porcigliano, dove è stato raggiunto dalla Polizia.

Il legale, invece, è stato medicato sul posto dai sanitari del 118, chiamato da alcuni residenti della zona.

«Stavo facendo jogging, nella zona di piazzetta Verdi, quando ho visto questo ragazzo che stava prendendo a spintoni questa giovanissima, avrà avuto forse 20 anni. L'ho guardato fisso, ma lui mi ha risposto “Cos'hai da guardare? Questa è la mia ragazza e faccio quello che voglio”. A quel punto gli ho risposto, gli ho detto di non toccarla, che le doveva rispetto». A quel punto, furibondo, il 28enne ha spintonato Caprioli, facendolo finire a terra e lo ha preso a calci. «La svolta c'è stata quando la ragazza ha capito che doveva e poteva fuggire. Mi sono divincolato e sono fuggito anche io». Passanti e residenti, intanto, avevano allertato la Polizia.

Ultimo aggiornamento: 13:21

