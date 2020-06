Estorsione sulla compravendita? Il gip manda a processo l'avvocato

Il gip rigetta la richiesta di archiviazione formulata dal pm e manda a processo un avvocato di 69 anni del Foro di Lecce. Estorsione aggravata è il reato che viene contestato: 110mila euro la somma che il legale avrebbe chiesto a due fratelli e soci (con il 25% complessivo delle quote) di una società immobiliare.



Al centro della questione la vendita di un complesso immobiliare, in centro a Lecce, di proprietà della stessa srl. L’avvocato - legale di fiducia della società - avrebbe minacciato i fratelli (nonché soci) di impedire la conclusione dell’operazione di vendita se non gli fosse stata corrisposta la cifra di 100mila euro, lievitata poi a 110mila euro: questo dice la denuncia che ha dato il via all’indagine. L’avvocato, sempre secondo le accuse dei due imprenditori, si sarebbe messo di traverso esercitando un ascendente nei confronti degli amministratori dell’immobiliare. Oltre ai soldiavrebbe chiesto la cessione da parte dei fratelli delle quote societarie e la rinuncia ai crediti nei confronti della stessa immobiliare. I fratelli avrebbero prima accettato per togliersi di dosso la fideiussione da 437mila euro per ciascuno. E dopo la vendita, difesi dall’avvocato Pantaleo Cannoletta, hanno denunciato il legale di fiducia.



Il gip Giovanni Gallo ha rigettato le richiesta di archiviazione del pm (per cui non c'erano gli elementi per sostenere l'accusa perché «la richiesta di pagamento da parte dell'avvocato si fondava su uno specifico mandato professionale») ordinandogli di procedere con la formulazione dell'imputazione per estorsione aggravata nei confronti dell'avvocato.