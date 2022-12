Auto, arriva a Lecce il temporary store di Maldarizzi. Nel 2023 concessionaria e assunzioni

Il mercato delle auto sta cambiando e sempre più nuovi marchi stanno guardando al mercato italiano ed europeo sempre con maggiore attenzione, a seguire con grande attenzione questo nuovo trend è la concessionaria Maldarizzi che ha inaugurato il suo nuovo temporary store in via Braccio Martello a Lecce, in attesa della nuova concessionaria che arriverà nel 2023 insieme a nuove assunzioni.

L'occasione è stata importante anche per far scoprire al pubblico salentino lo storico marchio MG, appartenente oggi al gruppo Saic Motors (Shanghai automobile industry corporation), le vetture presenti nello store saranno presto disponibili con motorizzazioni a benzina, ibride ed elettriche, l'obiettivo del marchio inglese con proprietà orientale, è quello di portare la mobilità elettrica per tutti. Non solo MG ma presto ci sarà spazio anche per l'attesissima nuova Smart #1 glamour, tecnologica e cittadina del mondo e la grinta di Ineos Grenadier.