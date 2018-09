Paura in tangenziale: auto si ribalta nel traffico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Pauroso incidente attorno alle 18 sulla Tangenziale Ovest, all'altezza dell'uscita per Lecce, dove una iat Punto - per motivi ancora da chiarire - è entrata in collisione con un altro veicolo e si è ribaltata. Sul posto un'ambulanza del 118 per prestare assistenza a due persone che hanno riportato ferita lievi. I vigili urbani, invece, hanno gestito la circolazione sull'arteria ed hanno effettuato i rilievi utili a chiarire la dinamica del sinistro