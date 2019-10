Donna perde il controllo dell'auto e si ribalta: paura nel centro città

Ultimo aggiornamento: 21:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Attimi di terrore nella prima serata in via Gentile, a Lecce, dove una donna ha perso il controllo dell'auto e si è ribaltata nel traffico del centro. L'incidente è avvenuto nel quartiere san Lazzaro, a pochi passi dalla circonvallazione. Non è ancora chiaro se a far perdere alla donna il controllo del mezzo sia stato un improvviso malore. La scena si è consumata sotto gli occhi di numerosi testimoni che hanno immediatamente chiesto aiuto.Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e una squadra dei vigili del fuoco che ha aiutato la donna a liberarsi dall'abitcolo che era rimasto schiacciato nell'urto. Fortunatamente la donna non sarebbe in pericolo di vita.